Стало известно, куда «пропали» все деньги умершего папы римского

Папа римский Франциск передал почти все свои сбережения макаронной фабрике, которая расположена в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом пишет The Economist.

Истинное место его церкви — на обочине общества, считал папа римский Франциск. Понтифик вел достаточно аскетичный образ жизни, а к 88 годам имел определенные сбережения. По данным иностранных обозревателей, Франциск передал около €200 тыс. макаронной фабрике в детской тюрьме. Эту сумму там используют для погашения ипотеки.

Напомним, что Папа Франциск скончался 21 апреля. Спустя пять дней его похоронили. До этого с ним попрощались свыше 250 тыс. человек, в том числе лидеры разных стран и почетные гости. Насчитали не меньше 60 глав государств и правительств. Присутствовал на церемонии и Владимир Зеленский, который нарушил нормы этикета.