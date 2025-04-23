Стали известны детали «мирного плана Трампа»

Различные американские издания опубликовали детали так называемого мирного плана Трампа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в некоторой степени подтвердил существование этих предложений, охарактеризовав их как «ясные и справедливые». Он также заявил, что Штаты откажутся от роли посредника в урегулировании конфликта, если не получат положительной реакции на данный план.

Согласно предложениям Трампа, США должны юридически закрепить признание российского контроля над Крымом, а также неофициально признать за Россией контроль над некоторыми районами Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Предлагается также гарантия невступления Украины в НАТО, но допускается возможность присоединения к Европейскому союзу.

Взамен предусматривается отмена санкций, введенных против России после 2014 года, и расширение экономического сотрудничества между США и Россией, особенно в энергетике и промышленности.

Украине Трамп предлагает нечеткие гарантии безопасности от коалиции европейских и других стран, без конкретного упоминания участия США. Также предлагается возвращение части территорий Харьковской области и обеспечение свободного судоходства по Днепру.

Предусматривается помощь в восстановлении страны после конфликта, однако без указания конкретных источников финансирования и сторон, принимающих участие в этом процессе. Украине будет предоставлен суверенитет над Запорожской АЭС, но при условии управления ею американской стороной.

Планируется, что энергия, производимая станцией, будет поставляться как на территорию Украины, так и на территорию России. Также предполагается подписание соглашения между США и Украиной о разработке полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что власти США ликвидировали группу по сбору разведданных о действиях России на Украине.