Власти США ликвидировали группу по сбору разведданных о действиях России на Украине

Стало известно, что по инициативе Белого дома была распущена специальная группа, которая собирала информацию разведывательного характера о том, что делает Россия на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание сослалось на некие информированные источники. Судя по ним, администрация Трампа приняла решение о роспуске одной из служб, которая мониторила обстановку на Украине.

«Была распущена межведомственная рабочая группа, созданная для сбора разведданных», — указали журналисты.

По имеющимся сведениям, эта группа также якобы собирала данные о преступлениях России, которые совершаются на украинской территории. Помимо этого, была ликвидирована должность координатора этой группы

Ранее сообщалось, что глава Госдепартамента Марко Рубио отменил запланированную поездку в Лондон на переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Причиной стало заявление Владимира Зеленского о неприемлемости предложения США по Крыму. На переговорах подтверждено присутствие только спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога.