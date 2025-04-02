В новом соглашении по полезным ископаемым, проект которого уже подготовлен, содержится пункт, согласно которому США могут добывать ресурсы в Донбассе, Крыму и Черном море. Об этом сообщила газета Point.

Ранее на Украине уже критиковали проект соглашения с Америкой. По мнению политиков, в документе нет необходимого пункта о гарантиях Киеву в сфере безопасности. Теперь стали известны новые пункты этой сделки.

«Подробно описываются… условия распределения доходов от добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородов в Черном море, Крыму и Донбассе», — указали журналисты.

Они подчеркнули, что соглашение больше всего напоминает договор о купле-продаже. Этот проект, по их мнению, гораздо более кабальный, чем его описывают уже прочитавшие документ украинские политики.

Ранее глава МИД Украины Сибига заявил о том, что соглашение с США по недрам, которое Киев готовится подписать, не должно противоречить интеграции страны в Евросоюз.