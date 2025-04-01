В украинском МИД заявили, что соглашение по недрам не должно противоречить интеграции в ЕС

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о том, что соглашение с США по недрам, которое Киев готовится подписать, не должно противоречить интеграции Украины в ЕС. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя МИД Украины, на данный момент по соглашению уже идут переговоры и одной из принципиальных позиций является евроинтеграция Украины. Недавно в ЕК уже заявляли о том, что Киев уведомлен о том, что соглашение с США будет проанализировано со стороны выполнения обязательств Украины перед Евросоюзом в рамках вступления в ЕС.

Также сообщалось, что в ЕС планируют получить ряд важных для союза и промышленности ресурсов, например, с помощью Украины Брюссель хочет закрыть 10% всего спроса в графите, а также получать литий.

Ранее в Раде рассказали о жестких ультиматумах Трампа Зеленскому.