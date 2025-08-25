Стали известны новые подробности задержания врио замглавы Курской области
SHOT: ущерб от действий врио замглавы Курской области оценивается в 500 млн руб.
Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, задержание связано с профессиональной деятельностью чиновника во время его работы в Белгородской области, где он курировал вопросы строительства. В настоящее время с Базаровым проводятся неотложные следственные действия.
По данным SHOT, Базаров задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи со строительством фортификационных сооружений в Белгородской области. Показания против него дал его бывший коллега Рустэм Зайнуллин, который ранее также был задержан и арестован по этому делу.
Предварительная оценка ущерба, причиненного государству в результате действий Базарова, превышает 500 млн руб. В рамках проводимого расследования правоохранители проводят обыски по месту работы и месту жительства задержанного чиновника.
Базаров занимал должность врио заместителя губернатора Курской области с февраля 2025 года. Ранее он занимал ответственные должности в правительстве Белгородской области, где курировал строительный комплекс.
