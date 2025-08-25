Стали известны новые подробности задержания врио замглавы Курской области

По его словам, задержание связано с профессиональной деятельностью чиновника во время его работы в Белгородской области, где он курировал вопросы строительства. В настоящее время с Базаровым проводятся неотложные следственные действия.

По данным SHOT, Базаров задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи со строительством фортификационных сооружений в Белгородской области. Показания против него дал его бывший коллега Рустэм Зайнуллин, который ранее также был задержан и арестован по этому делу.

Предварительная оценка ущерба, причиненного государству в результате действий Базарова, превышает 500 млн руб. В рамках проводимого расследования правоохранители проводят обыски по месту работы и месту жительства задержанного чиновника.

Базаров занимал должность врио заместителя губернатора Курской области с февраля 2025 года. Ранее он занимал ответственные должности в правительстве Белгородской области, где курировал строительный комплекс.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали руководителя «Русской общины» Руслана Денисова.