Стали известны планы Запада по разделу России

У стран Запада всегда есть несколько планов по развалу того или иного государства, штабы готовят их постоянно и частично они уже были реализованы, когда распался Советский Союз, заявил военный эксперт Борис Юлин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на одной из площадок Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал журналистам ТАСС, что Запад создал план по разделу России на пять частей. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин вовремя понял сложившуюся тенденцию и возглавил борьбу за интересы своей страны.

По мнению Бориса Юлина, главным оружием в руках врагов государства могут стать идеи национализма. Противник будет использовать их, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мы видели это на примере Югославии. Там последние президенты уповали на сербский национализм. Эти воспользовались силами извне. Национализм — самый лучший рычаг для развала страны. Сейчас, чтобы расколоть Китай, используют тибетцев или уйгуров», — пояснил Юлин.

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