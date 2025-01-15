Стали известны подробности задержания президента Южной Кореи

Операция по задержанию президента Республики Корея Юн Сок Еля продолжалась более семи часов, сообщило агентство Yonhap. По информации, вторая попытка ареста стартовала в среду в 3:20 по местному времени (в 21:20 мск накануне).

Следователям пришлось преодолеть несколько баррикад, включая автомобили, на пути к резиденции президента. В ходе операции использовались стремянки, а переговоры между правоохранительными органами и охраной президента длились около двух часов.

Управление по борьбе с коррупцией сообщило, что «ордер на задержание президента Юн Сок Еля был реализован» в 10:33 по местному времени.

Сам Юн Сок Ель отметил, что пришел в управление, чтобы избежать насилия, однако считает расследование противозаконным. В 10:53 он был доставлен в офис Управления по борьбе с коррупцией.

Правоохранительные органы имеют 48 часов для допроса президента, после чего им потребуется новый ордер для продления его задержания. Подготовленные материалы для допроса, начавшегося в 11:00 местного времени, занимают более 200 страниц.

Юн Сок Ель выразил мнение, что правовая система страны «полностью разрушена», указывая на незаконность следствия против него.

Его команда считает, что ордера на арест и обыск, выданные по требованию Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц, не имеют оснований.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее впервые в истории арестовали действующего президента. Юн Сок Еля вывезли с территории резиденции на автомобиле.