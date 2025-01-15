Впервые в истории Южной Кореи арестован действующий президент
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В Южной Корее впервые в истории арестовали действующего президента. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Юн Сок Еля уже вывезли с территории резиденции на автомобиле.
Колонна машин, сопровождающих главу государства, движется в направлении Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).
Напомним, 31 декабря суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного от исполнения обязанностей президента Юн Сок Еля. Такое решение было принято в связи отказом южнокорейского лидера явиться на допрос по делу о введении в стране военного положения.
27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили Юн Сок Елю импичмент.
Ранее сообщалось о том, что охрана отказалась пропускать следователей для ареста президента Южной Кореи.