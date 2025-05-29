Стали известны причины отставки Илона Маска

Агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило , что Илон Маск, занимающий первое место в списке самых состоятельных людей планеты (его активы оцениваются Forbes в $428,6 млрд), покидает команду американского президента Дональда Трампа без лишней огласки и в сжатые сроки.

О его отставке стало известно вечером 28 мая, при этом, как утверждают источники, предварительной беседы с Трампом у Маска не было. В своем аккаунте в Х предприниматель сообщил о завершении своей работы на государственной службе и выразил благодарность главе администрации Белого дома за предоставленную возможность сократить нецелесообразные траты.

Причины ухода Маска остаются не до конца понятными, однако он последовал за критикой законопроекта, предусматривающего значительные налоговые преференции, обещанные Трампом в ходе предвыборной кампании, что, по мнению Маска, негативно сказывается на проекте DOGE.

Reuters сообщает, что высказывания Маска вызвали недовольство у ряда высокопоставленных чиновников, в том числе у заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера. Агентство также предполагает, что отставка бизнесмена связана с падением его рейтинга.

Его действия на посту главы DOGE, включая массовые увольнения сотрудников, подвергались критике. Против деятельности Tesla прокатились масштабные протесты как в США, так и по всему миру.

Ранее сообщалось, что Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов.