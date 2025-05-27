По словам политолога Андрея Клинцевича, победив армию, столицу и союзников, Россия победит в украинском в конфликте. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что сегодня Москва ведет действия по столице и по армии, однако оказывает слабое действие по союзникам Киева. Нельзя исключать, что российской армии придется рушить логистику — мосты, железнодорожные узлы, места смены колесных пар, туннели. Причем данные сложности уже можно начать создавать, в противном случае Россия будет вынуждена начать прямое воздействие на союзников Незалежной.

Ранее Трамп заявил о своей убежденности в победе России в украинском конфликте.