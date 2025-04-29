Стало известно, чем грозит Киеву нарушение перемирия в дни празднования Победы

Если ВСУ не будут соблюдать режим прекращения огня в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, то президент США Дональд Трамп прекратит военную поддержку Киева.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

РФ объявила перемирие в дни 80-летнего юбилея Победы. Режим прекращения огня будет действовать с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. Все боевые действия в эти дни будут прекращены.

ВСУ, отметил Суслов, конечно, будут нарушать перемирие, так как уже делали это. Напомним, ВСУ продолжали наносить удары по российским регионам в Пасху, до этого нарушали 30-дневное перемирие в части ударов по энергообъектам.

Киевский режим и страны Европы надеются, что Вашингтон не пойдет на это. Вместе с тем, считает эксперт, в случае безоговорочного подтверждения неспособности Киева вести переговоры и двигаться к миру Трамп может полностью прекратить помощь со стороны США.

Ранее сообщалось о том, что Трамп шепотом прогнал Макрона на встрече с Зеленским в Риме.