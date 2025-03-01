Стало известно число мигрантов, которых депортируют из США

Штаты могут выслать из страны свыше миллиона мигрантов в рамках реализации ускоренной процедуры. Об этом сообщает газета Washington Post.

Согласно внутреннему документу иммиграционной и таможенной службы США, администрацией Белого дома поручено определить иммигрантов, которых можно быстро выслать из страны без судебного разбирательства, в рамках своей стратегии по расширению депортаций.

В издании уточняется, что в целом миграционным сотрудникам поручено изучить свыше восьми миллионов дел о депортации с целью нарастить темпы выдворения мигрантов.

Добавляется, что ранее процедура ускоренной процедуры действовала в пределах 100 миль от границы Мексикой, однако сегодня американские власти фактически планируют распространить ее действие на все государство.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США избавились от нелегальных мигрантов.