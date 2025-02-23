Трамп заявил, что США избавились от нелегальных мигрантов
Трамп депортировал всех нелегальных мигрантов из страны
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США удалось решить проблему нелегальной миграции, заявил в ходе выступления на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне президент страны Дональд Трамп.
По словам американского лидера, за первый месяц второго срока нахождения у власти ему удалось обеспечить «лучшие границы» за всю историю страны.
Он отметил, что его администрация реализовала самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории страны.
По его словам, именно миграционный кризис сподвигнул его пойти на второй президентский срок.
«Я не мог этого выносить. Я смотрел, как преступников, членов банд вывозят из тюрем и завозят в нашу страну автобусами», – сказал Трамп.
Он также добавил, что после его возвращения в Белый дом ситуация на границе улучшилась по сравнению с тем, какой она была в конце его первого срока.
Ранее сообщалось о том, что США хотят заблокировать в ООН украинскую резолюцию против РФ.