Трамп заявил, что США избавились от нелегальных мигрантов

США удалось решить проблему нелегальной миграции, заявил в ходе выступления на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне президент страны Дональд Трамп.

По словам американского лидера, за первый месяц второго срока нахождения у власти ему удалось обеспечить «лучшие границы» за всю историю страны.

Он отметил, что его администрация реализовала самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории страны.

По его словам, именно миграционный кризис сподвигнул его пойти на второй президентский срок.

«Я не мог этого выносить. Я смотрел, как преступников, членов банд вывозят из тюрем и завозят в нашу страну автобусами», – сказал Трамп.

Он также добавил, что после его возвращения в Белый дом ситуация на границе улучшилась по сравнению с тем, какой она была в конце его первого срока.

Ранее сообщалось о том, что США хотят заблокировать в ООН украинскую резолюцию против РФ.