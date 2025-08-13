Стало известно, что Белый дом противился встрече Трампа и Путина на военной базе США

Изначально Белый дом противился тому, чтобы президента РФ Владимира Путина и его окружение допускали на американский объект, даже для встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщило телеканал CNN.

Было принято решение, что встреча Путина и Трампа состоится в американском штате Аляска, в его столице Анкоридже. На севере этого населенного пункта расположена военная база Элмендорф-Ричардсон. Выяснилось, что сначала Белый дом считал базу не лучшим местом для проведения встречи на высшем уровне.

«Белый дом надеялся избежать ситуации, когда российский лидер и его свита оказываются на территории американского военного объекта», — указали журналисты.

Затем мнение администрации президента США поменялось. Взяли верх соображения безопасности, и было решено, что такое место способно обеспечить все требования к встрече глав двух государств.

Ранее в США заявили, что цель встречи Трампа с Путиным — лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине. Что до планов республиканца о посещении России, то в Белом доме не исключили такую поездку в будущем. Выбор этого места проведения саммита якобы подчеркивает стратегическое значение Арктического региона для двусторонних отношений.