Стало известно, что европейские страны готовят жесткие ответные меры против США

Французское и немецкое правительство разрабатывают жесткие ответные меры против увеличенных американских торговых пошлин. Об этом сообщила газета Financial Times.

Берлин и Париж считают, что Трампу необходимо дать жесткий ответ на то, что Белый дом вводит повышенные пошлины на европейскую продукцию. Они настаивают перед руководством Евросоюза, что таким ответным мерам стоит дать ход в том случае, если администрация президента Соединенных Штатов не пойдет на компромисс.

«Нам нужно изменить наш метод ведения переговоров. Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар и выложить на стол любой вариант, который изменит баланс переговоров», — такое заявление сделал Марк Ферраччи, руководитель Министерства промышленности Франции.

Ранее сообщалось, что Трамп прекратил членство США в ЮНЕСКО. По словам представителей Белого дома, ЮНЕСКО неоднократно действовала вразрез с политикой Вашингтона, включая антиизраильские резолюции и включение еврейских святынь в список палестинского наследия. Кроме того, в Белом доме усмотрели влияние Китая — заместителем гендиректора ЮНЕСКО является гражданин КНР Син Цюй, что, по мнению администрации Трампа, позволяет Пекину лоббировать свои стандарты.