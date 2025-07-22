США разорвали отношения с ЮНЕСКО

США официально выходят из ЮНЕСКО — администрация Дональда Трампа заявила, что организация продвигает идеи, противоречащие американским интересам. Об этом сообщает ТАСС.

Администрация Дональда Трампа объявила о выходе США из ЮНЕСКО, обвинив организацию в поддержке «прогрессивных и спорных» инициатив. По словам представителей Белого дома, ЮНЕСКО неоднократно действовала вразрез с политикой Вашингтона, включая антиизраильские резолюции и включение еврейских святынь в список палестинского наследия.

Заместитель пресс-секретаря Анна Келли заявила, что членство в международных структурах должно соответствовать национальным интересам США. Кроме того, в Белом доме усмотрели влияние Китая — заместителем гендиректора ЮНЕСКО является гражданин КНР Син Цюй, что, по мнению администрации Трампа, позволяет Пекину лоббировать свои стандарты.

Это не первый конфликт США с ЮНЕСКО — в 2017 году Вашингтон уже приостанавливал финансирование организации, обвиняя ее в предвзятости. Теперь разрыв стал окончательным.

Ранее в Конгрессе США поблагодарили Меланию Трамп за изменение отношения президента к России.