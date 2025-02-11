Стало известно, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским
Зеленского хотят отстранить от подписания мирного соглашения по Украине
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Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не собираются учитывать мнение главы киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении мирного плана по Украине, сообщает американский телеканал CNN.
«Зеленский больше не является непреодолимой фигурой», — отмечает автор материала.
Требование администрации Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, озвученное спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом, говорит о том, что Соединенные Штаты намерены использовать Зеленского для подготовки мирных переговоров, но подписывать договор должен будет новый президент.
Ранее Зеленский назвал условия контракта в ВСУ для 18-летних солдат.