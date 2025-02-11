Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не собираются учитывать мнение главы киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении мирного плана по Украине, сообщает американский телеканал CNN.

«Зеленский больше не является непреодолимой фигурой», — отмечает автор материала.

Требование администрации Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, озвученное спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом, говорит о том, что Соединенные Штаты намерены использовать Зеленского для подготовки мирных переговоров, но подписывать договор должен будет новый президент.

Ранее Зеленский назвал условия контракта в ВСУ для 18-летних солдат.