Стало известно, что Трамп опасался срыва переговоров на Аляске в случае участия в них Зеленского

В случае своего участия во встрече на высшем уровне на Аляске украинский президент Владимир Зеленский мог сорвать все мероприятие. Такие опасения были у американского лидера Дональда Трампа, и об этом сообщил The Wall Street Journal.

Издание сослалось на некие информированные источники. Согласно им, сначала представители Европы пытались добиться, чтобы для встречи на Аляску прибыли Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Во время общения по видеосвязи с канцлером Мерцем глава Соединенных Штатов выразил опасения, что президент Украины может сорвать встречу еще на начальном этапе, если будет в ней участвовать. Только после этого Европа сняла свои предложения.

При этом Трамп дал согласие на то, что сразу после встречи с Путиным он проинформирует Зеленского об ее итогах. После этого глава Белого дома расскажет о прошедшем общении европейским лидерам.

Ранее в США заявили, что цель встречи Трампа с Путиным — лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине. Что до планов республиканца о посещении России, то в Белом доме не исключили такую поездку в будущем. Выбор этого места проведения саммита якобы подчеркивает стратегическое значение Арктического региона для двусторонних отношений.