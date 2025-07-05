Трамп призвали прекратить жаловаться ЕС на попытку президента США Дональда Трампа наладить переговоры с Россией, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис.

Зеленского призвали прекратить жаловаться ЕС на попытку президента США Дональда Трампа наладить переговоры с Россией, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис.

В противном случае, добавил он, Трамп просто выйдет из урегулирования украинского конфликта.

Стремление Зеленского найти союзников против Трампа только раздражают американского лидера.

Его высказывания в адрес Трампа были довольно резкими, поэтому ему стоит усвоить, что они повлияют на его популярность, подчеркнул Меркурис.

Он призвал Зеленского следить за словами, иначе ему придется забыть об американской помощи.

Ранее сообщалось о том, что «кинжалом» поражен украинский ЗРК Patriot.