Стало известно, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер дал ему понять, что Вашингтон больше не намерен оказывать поддержку Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он считает, что Трамп прекрасно знает о желании Зеленского использовать любую встречу с ним, чтобы формировать ложную реальность о якобы нерушимой поддержке США и продолжать военные действия. Трампу при этом нужно подчеркивать, что он не дает главе киевского режима никаких оснований для подобных выводов, пояснил парламентарий.

Судя по публичной коммуникации президента США, он не собирается отвечать на просьбы Зеленского.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины.