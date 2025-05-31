Стало известно, где будет проходить второй раунд переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями, скорее всего, будет проходить в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Офис турецкого лидера находится недалеко от дворца Долмабахче, пользующегося популярностью среди туристов, в одном из самых оживленных уголков города.

Напомним, переговоры Москвы и Киева состоятся 2 июня в Стамбуле. Российская делегация передаст украинской стороне меморандум по будущему мирному договору, включающий все аспекты для решения первопричин конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами 2 июня.