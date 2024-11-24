«Ъ»: стало известно имя предстоящего кандидата в послы РФ в США

В России планируется утвердить кандидатуру нового посла на смену Анатолию Антонову в США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что самым вероятным кандидатом является нынешний директор департамента Северной Америки МИД России, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

В Кремле заявили, что назначение случится в ближайшей перспективе.

В публикации подчеркивается, что с учетом нынешней эскалации украинского конфликта и обострения ядерной риторики Александру Дарчиеву предстоит работать в тех же условиях, что Анатолию Антонову.

Его карьера в системе МИДа началась в 1992 году. Уже к середине 90-х прошлого века он стал начальником отдела департамента Северной Америки МИД России, а в 2003-м — замдиректора соответствующего департамента.

Ранее сообщалось, что в Кремле определили кандидатуру нового посла РФ в США.