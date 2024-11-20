В Кремле определили кандидатуру нового посла России в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль уже выбрал кандидатуру нового посла России в США, передает ТАСС.

Ожидается, что официальное назначение произойдет в ближайшем будущем, однако точные сроки пока не уточняются.

По словам Пескова, имя дипломата будет обнародовано сразу после завершения всех необходимых формальностей, связанных с утверждением его кандидатуры. Пресс-секретарь выразил уверенность, что информация будет предоставлена по мере завершения процедур, однако не стал указывать возможные даты назначения.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла России в США. Указ о его освобождении был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что новое назначение может состояться до конца 2024 года или до инаугурации нового президента США в 2025 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии связи между Москвой и Вашингтоном по «горячей линии».