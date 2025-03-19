В Польше кандидат в президенты страны устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ

Польский политик написал на щитах, установленных на мероприятии, лозунг «Остановите пропаганду извращений».

Отмечается, что инцидент произошел в городе Ополе на рыночной площади. Браун принес с собой черную краску, которой и написал свой призыв. Выставка, организованная там, была посвящена истории проведения так называемых маршей гордости в городе. Полиция быстро отреагировала на действие Брауна и проинформировала его о возможных правовых последствиях.

Известно, что Европарламент исключил Брауна из пленарных заседаний на шесть месяцев. Кроме того, политика оштрафовали за нарушение минуты молчания во время поминания жертв холокоста.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая 2025 года. Второй тур выборов запланирован на 1 июня. Действующий президент Анджей Дуда не сможет участвовать в гонке за новый срок, так как, согласно конституции республики, он уже отслужил два срока.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа запретила использовать более 200 слов, включая «ЛГБТ».

*международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.