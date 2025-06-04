Дональд Трамп сообщил о часовой беседе с Путиным на фоне атак на аэродромы

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались недавние атаки на российские аэродромы. Об этом политик написал на личной странице в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, продолжавшийся час и пятнадцать минут. Основной темой беседы стали недавние атаки на российские аэродромы, в которых Москва обвиняет украинские вооруженные силы.

По словам Трампа, Путин выразил обеспокоенность по поводу этих атак и заявил о необходимости ответа на них. Американский лидер отметил, что российский президент говорил об этом с особой решимостью.

Разговор состоялся на фоне обострения ситуации в регионе и продолжающихся боевых действий. Трамп подчеркнул важность дипломатических усилий для деэскалации конфликта и выразил надежду на скорейшее достижение мира.

Ранее Трамп попросил сенат отложить рассмотрение антироссийских санкций.