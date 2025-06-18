Стало известно, какие финансовые последствия ожидают Словакию после отказа от российского газа

Словакия столкнется со значительными финансовыми последствиями в случае разрыва контрактов с российским «Газпромом» и отказа от газа, пишет информагентство TASR со ссылкой на словацкого энергетического оператора SPP.

Отмечается, что стоимость отказа от российского газа может исчисляться €16 млрд— такова потенциальная «цена» неустойки.

По данным SPP, в договоре с российским газовым гигантом прописан пункт «бери или плати», который означает, что при отказе от поставок Словакия обязана оплатить объемы газа, указанные в документе, даже если не использовала их полностью.

В SPP подчеркнули, что в случае осуществления плана Европейской комиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей, Словакия потерпит значительные убытки. В рамках стратегии ЕК страны Европейского союза (ЕС) планируют полностью отказаться от российского газа к 2027 году, а также к 2030 году — от урана.

Венгрия и Словакия выступили против этой инициативы, опасаясь ущерба для промышленности и энергетической стабильности.

Ранее сообщалось, что Австрия предложила Евросоюзу рассмотреть возможность возобновления импорта российского газа после 2027 года.