ВСУ понесли значительные потери, превышающие 2,5 тыс. человек личного состава, участвуя в битве за Купянск, пишет SHOT.

По информации источника, российские штурмовые подразделения продолжают наступление, продвинувшись на 2 км вглубь городской застройки.

Отмечается, что украинское командование стягивает к указанному населенному пункту резервные части с бронетехникой для организации контрудара. Боевики преследуют цель отсечь наступающих российских подразделений.

По данным телеграм-канала, артиллерийские дуэли достигают максимальной интенсивности, а город превращается в эпицентр ожесточенного противостояния. В центральных районах Купянска отмечаются перебои с водоснабжением, электроэнергией и продовольствием.

Российским военным удалось эвакуировать часть гражданского населения из наиболее опасных районов, при этом местные жители добровольно сообщают информацию о дислокации подразделений ВСУ.

Основной тактической задачей ВС РФ на данный момент является зачистка территории Автотранспортного колледжа, где закрепились остатки 116-й отдельной механизированной бригады и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее стало известно, что украинские боевики минируют собственных сослуживцев в Запорожской области.