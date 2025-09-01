По словам политолога Александра Ведруссова, российско-индийские отношения продолжают демонстрировать устойчивость к внешнеполитическому давлению, сохраняя характер всепогодного стратегического партнерства. Эта особенность взаимодействия двух стран особенно ярко проявляется на фоне попыток Запада повлиять на позицию Дели. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что основа многовекторного сотрудничества была заложена пятнадцать лет назад, когда отношения вывели на уровень особого привилегированного партнерства. Сегодня оно успешно развивается в ключевых секторах — от военно-технического сотрудничества до энергетики. Россия остается для Индии проверенным поставщиком вооружений и надежным источником нефтепродуктов, что позволяет обеим странам укреплять свои экономические и политические позиции.

По мнению эксперта, внешнее давление не только не ослабляет, но даже усиливает двусторонние связи. Попытки ограничить российско-индийское сотрудничество приводят к обратному результату — партнерство продолжает укрепляться через такие форматы, как БРИКС и ШОС. Взаимодополняемость экономик создает прочную основу для сотрудничества: Индия получает доступ к энергоресурсам и военным технологиям, Россия — стабильный сбыт и политическую поддержку.

Он резюмировал, что стратегическое партнерство становится важным элементом формирующегося многополярного мира. Индия превращается в одного из ключевых партнеров России в Азии, а их взаимодействие — в модель сотрудничества, основанного не на сиюминутных интересах, а на долгосрочной взаимной выгоде и независимости от конъюнктурных колебаний международной политики.

