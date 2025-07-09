ПВО России перехватила 86 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 9 июля российские системы ПВО пресекли попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщило Министерство обороны РФ, было нейтрализовано в общей сложности 86 украинских дронов самолетного типа.

В частности, над Курской областью были ликвидированы 23 беспилотника. В Брянской области сбили 16 БПЛА, а над Тульской областью — 15 аппаратов. Белгородская и Орловская области подверглись атакам 12 дронов в каждой, которые также были успешно перехвачены.

В Московской области сбили четыре БПЛА, включая два, направлявшихся к Москве. Над Смоленской областью уничтожены два беспилотника, а над Воронежской и Рязанской областями — по одному.

Ранее сообщалось, что беспилотный катер ВСУ оказался в руках российских экспертов.