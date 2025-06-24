Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран НАТО для того, чтобы унизить, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

Глава киевского режима, отметил он, получил бесплатную еду вместо переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Ужин европейских лидеров состоится 24 или 25 июня.

Таким образом, считает парламентарий, Зеленский снова вернется к своим привычным делам — выступать на корпоративах.

На обсуждение его никто не ждет. Кроме того, добавил Дубинский, украинский вопрос был снят с повестки дня.

Ранее стало известно о планах НАТО выделить Украине €40 млрд.