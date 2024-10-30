Стало известно, какой «сюрприз» Трамп подготовил России

В контексте разрешения конфликта на Украине Рассел Берман, старший советник по политическому планированию в Государственном департаменте США при администрации Дональда Трампа, заявил , что кандидат от Республиканской партии мог бы поспособствовать восстановлению отношений между Москвой и Западом в интервью для «Ленты.ру».

«Если бы конфликт России и Украины был бы разрешен, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад», — сказал он.

Берман также акцентировал внимание на том, что главным соперником политического истеблишмента в США является именно Китай, а не Россия.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп, если выиграет выборы в ноябре, может предложить новую версию минских соглашений для разрешения конфликта в Украине.

По информации, республиканец планирует пересмотр неудачных минских договоренностей 2014 и 2015 годов. При этом предполагается ввести механизмы контроля, подразумевающие последствия за несоблюдение соглашений.