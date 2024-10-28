Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп, если выиграет выборы в ноябре, может предложить новую версию минских соглашений для разрешения конфликта в Украине. Об этом сообщил Financial Times, ссылаясь на неназванного советника Трампа.

По информации источника, республиканец планирует пересмотр неудачных минских договоренностей 2014 и 2015 годов.

При этом предполагается ввести механизмы контроля, подразумевающие последствия за несоблюдение соглашений. Он уточнил, что за выполнение условий должны будут следить европейские войска, а не НАТО или миротворцы ООН.

Согласно оценкам советников Трампа, при его победе на выборах он начнет действовать «с головокружительной скоростью», чтобы решить конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

В ходе своих предвыборных выступлений Трамп заверил, что урегулирует украинский кризис до своей инаугурации. Однако он отказывается делиться деталями своего мирного плана.

Российский президент Владимир Путин обозначил условия для разрешения конфликта, включая вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал о том, что Украина мечтает заключить новые Минские соглашения. Он подчеркнул, что у киевского режима отсутствует дальнейший план действий. Именно этот фактор разочаровывает украинский народ.