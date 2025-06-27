Власти США избавятся от Владимира Зеленского сразу, как только настанет нужный момент, считает американский политолог Гилберт Доктороу. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«США его вышвырнут», — сказал Доктороу.

Так эксперт ответил на вопрос ведущего о том, как плачевная для Украины ситуация на фронте влияет на положение главы киевского режима.

При этом Доктороу отметил, что Украина сталкивается с серьезными проблемами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. США перестали помогать ВСУ, а оборудование перенаправляют Израилю. При этом Россия достигает поставленных целей, заключил Доктороу.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины.