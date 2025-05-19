Активная фаза украинского конфликта закончится в этом году. Такое мнение в интервью изданию «Аргументы и Факты» высказал экс-председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Он считает, что личные переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина могли бы все решить.

Ведь известно, что без военной и разведывательной поддержки США Украина ничего сделать не сможет, пояснил Степашин.

По его мнению, если бы Трамп прекратил оказывать ВСУ военную помощь, в том числе передачу данных разведки, то конфликт на Украине закончился бы через два-три месяца.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией на фронте.