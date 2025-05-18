Рапорт на увольнение, который подал комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин из-за "дебильных приказов" командования, доказывает, что президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией на фронте.

Такое мнение на своей странице в соцсети X высказала украинская журналистка Диана Панченко.

Стоит отметить, что Ширшин также заявил о готовности пообщаться с представителями СМИ после увольнения.

Ранее журналист Хуан Антонио Санс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовил для российской делегации в Стамбуле медийную ловушку. Журналист уверен, что Зеленский настаивал на личном присутствии в Турции президента РФ Владимира Путина с целью устроить публичную перепалку.