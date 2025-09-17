Политическая судьба Владимира Зеленского все чаще становится предметом жестких прогнозов. Как заявил в интервью NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Игорь Марков, украинский лидер превратился в разменную монету в глобальной игре по переустройству мирового порядка.

По его мнению, Запад рассматривает Зеленского как исчерпавший себя ресурс, удержание которого имеет лишь временный характер. Ключевые игроки — США и Европа — продолжат использовать его до тех пор, пока это отвечает их сиюминутным интересам. Однако момент, когда их стратегические цели совпадут, станет сигналом к немедленному «сливу» нынешнего украинского руководства.

Такой сценарий, как полагает Марков, непосредственно влияет на безопасность России. Опыт прошлых договоренностей показывает их хрупкость в условиях сменяющейся американской администрации. Это делает физический контроль над территориями единственной реальной гарантией от новых угроз, исключая необходимость повторения масштабных операций в будущем.

Он резюмировал, что будущее Зеленского оказывается в прямой зависимости от внешней конъюнктуры, а его отстранение от власти предстает не вопросом «если», а вопросом «когда», определяемым исключительно волей западных союзников.

Ранее политолог Павлив заявил, что выборы президента Украины пройдут не раньше лета 2026 года.