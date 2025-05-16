Стало известно, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле

Представителем Соединенных Штатов на переговорах в Стамбуле выступит Майкл Энтон, директор по политическому планированию Государственного департамента. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание сослалось на заявление, сделанное одним из представителей Госдепа.

«Директор по политическому планированию Майкл Энтон будет представлять США в Стамбуле в пятницу на переговорах с российской делегацией», — указали журналистам.

В то же время французские СМИ сообщают, что в Стамбул прибыл госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее немецкая пресса сообщила, что перед предстоящими переговорами в Стамбуле в офисе Зеленского в Киеве воцарилась паника, поскольку никто не понимает, что происходит. По имеющейся информации, недоволен и сам Зеленский. Он раздражен тем, что вынужден подстраиваться под решения Трампа.