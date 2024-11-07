Стало известно, кто может стать госсекретарем США в администрации Трампа

Госсекретарем в администрации Дональда Трампа в 2025 году может стать член сенатского комитета по международным делам Марко Рубио, сообщает газета The Hill.

Сам сенатор пока не подтвердил данную информацию. Но, как передает издание, его фамилия упоминалась в качестве возможного кандидата на пост госсекретаря.

После прихода к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты вступят в период «прагматичной внешней политики», отметил Рубио.

Напомним, что 20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США.

Ранее сообщалось о том, что Камала Харрис поздравила Трампа с победой на выборах президента по телефону.