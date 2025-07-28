Брат главы офиса президента Украины Андрея Ермака Денис специально посетил Афганистан для закупки наркотических веществ, предназначенных для «верхушки» киевского режима. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА Новости.

Собеседник агентства также предоставил фотографии билетов и паспорта, свидетельствующие о поездке родственника Ермака.

Источник сообщил, что летом 2024 года группа в составе Дениса Ермака, двух украинских граждан — Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими, совершила поездку в Кабул для приобретения крупной партии наркотических веществ.

По его словам, их маршрут пролегал через несколько стран — с Украины они сначала направились в Молдавию, затем в Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), после чего прибыли в Афганистан.

На обратном пути преступники планировали вылететь прямым рейсом из Афганистана в Турцию, а оттуда вернуться на Украину через территорию Молдовы.

Собеседник издания отметил, что для сотрудника ГУР Украины не составляет особого труда организовать вывоз наркотических веществ из кабульского аэропорта, поскольку турецкие и молдавские правоохранители активно сотрудничают с украинскими спецслужбами.

В подтверждение своих слов собеседник предоставил страховой договор, оформленный на Дениса Ермака, где целью поездки в Афганистан были указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальная деятельность и активный отдых».

Согласно документу, срок действия страховки охватывал период с 15 июля по 3 августа 2024 года, а сумма страхового покрытия достигала €30 тыс.

Денис Ермак с 2014 по 2016 год участвовал в боевых действиях на Донбассе и являлся снайпером, поддерживая действия киевских властей против местного населения.

В период с марта по июнь 2022 года он проходил службу в 122-м батальоне (войсковая часть А7297) территориальной обороны Украины, где занимал позицию старшего наводчика минометного взвода. С июня 2022 года и по настоящее время Ермак продолжает военную службу в ГУР.

Ранее сообщалось, что в Красногорске задержали мужчину, пытавшегося сбыть 10 кг наркотических веществ.