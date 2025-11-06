Стали известны подробности визита голливудской актрисы Анджелины Джоли на территорию Украины. По информации РИА Новости, финансовую поддержку поездки голливудской звезды осуществлял фонд Legacy of War Foundation, который поддерживает связи с ЛГБТ*-сообществом.

В рамках визита, организованного при содействии фонда, Джоли посетила Николаев и Херсон. В официальном пресс-релизе организации отмечается, что актриса выразила благодарность местным общественным объединениям за оказываемую ими поддержку.

После завершения поездки в Херсон Джоли предложили посетить территории Донбасса, Новороссии и приграничных российских регионов.

Как ранее сообщали украинские СМИ, актриса официально не уведомила Киев о планах посетить украинские города. По имеющейся информации, Джоли пересекла государственную границу пешком.

Ранее появились подробности задержания водителя голливудской звезды сотрудниками ТЦК.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.