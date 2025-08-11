Стало известно, кто сможет покончить с конфликтом на Украине

Политический вес Дональда Трампа может стать решающим фактором в деэскалации украинского конфликта, считает Алексей Журавлев — первый зампред думского комитета по обороне. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению парламентария, предстоящие переговоры российского и американского лидеров неизбежно затронут тему Украины, поскольку окончательные решения по этому вопросу принимаются в Вашингтоне, а не в Киеве или Брюсселе.

Он уточнил, что переговоры с европейскими политиками или украинскими властями носят второстепенный характер. Реальная возможность повлиять на ситуацию есть только у президента США. Политик не исключает, что местом для саммита может стать Аляска — этот вариант удобен географически и открывает перспективы для обсуждения арктической повестки, где пока только формируются зоны потенциального сотрудничества и конкуренции.

Последняя встреча лидеров двух стран состоялась при администрации Байдена, и накопившийся комплекс вопросов требует обсуждения на высшем уровне. Как подчеркивает Журавлев, диалог Путина и Трампа может задать новый вектор не только в урегулировании украинского кризиса, но и в целом в российско-американских отношениях. Однако главным ожидаемым результатом остается возможность донести до Запада российские условия безопасности и добиться их выполнения через авторитет американского президента.

Ранее Трамп сообщил о желании граждан Украины заключить мир с Россией.