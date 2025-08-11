Трамп сообщил о желании граждан Украины заключить мир с Россией

По данным социологических исследований, 88% украинцев поддерживают идею мирного соглашения с Россией. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Трамп также выразил надежду на продуктивные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча на высшем уровне между лидерами двух стран запланирована на 15 августа.

Ранее Трамп заявлял, что в ходе возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта не исключен вариант обмена территориями. По его словам, Соединенные Штаты намерены содействовать возвращению Украине части утраченных земель, подчеркнув при этом, что любое соглашение должно учитывать интересы обеих сторон.