С Украиной уже давно можно было бы заключить мирное соглашение, но этому препятствуют исторические враги России, которые стоят за плечами у киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, это британцы, немцы и французы. Именно они тешат себя надеждой отомстить России за понесенные в прошлом поражения, и сейчас они пытаются взять реванш, используя для этого «государство-смертника», пояснил эксперт.

«Об этом они в самом начале цинично заявили: воевать до последнего украинца. Все эти обстоятельства работают на затягивание конфликта», — сказал Константинов.

Вместе с тем, отметил эксперт, некоторые силы на Западе стремятся остановить конфликт. Именно усилиями этой группы и идет процесс поиска мирной формулы. Возможно, что в ближайшее время будет достигнуто перемирие, а потом удастся заключить более стабильный мир.

Также Константинов напомнил, что мирное соглашение между Северной и Южной Кореей до сих пор не подписано, поэтому это сложная вещь.

Ранее сообщалось о том, что одна страна помешала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.