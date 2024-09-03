Стало известно меню обеда президента Путина в Монголии

Российский и монгольский лидеры Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух отправились на торжественный прием, посвященный 85-летия победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол. Стало известно, какое обеденное меню предложили президентам обоих государств. Об этом сообщил Life.ru.

Отмечается, что среди блюд, которыми угостят присутствующих, были рулет из копченого лосося с салатом из свеклы, говяжья вырезка на гриле, крем-суп из лобстера, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами.

Напомним, что глава государства вчера прибыл в Монголию с официальным визитом. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер Международного уголовного суда на арест российского президента и встретил его по высшему разряду.

Ранее сообщалось, почему Монголия на самом деле не арестовала Путина по указке МУС.