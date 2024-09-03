Стало известно, почему Монголия на самом деле не арестовала Путина по указке МУС

В Монголии объяснили, почему отказали Международному уголовному суду (МУС) и Украине в аресте президента РФ Владимира Путина. Комментарий из иностранного правительства передает Politico.

Монголия тесно сотрудничает во многих сферах с Россией, в том числе и по части энергетики. Известно, что страна северо-востока Азии импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних государств. Это критически важный момент для экономики и населения в целом.

Однако не только энергетическая зависимость повлияла на решение Монголии отказать МУС и украинцам. Все дело в политике нейтралитета, которой руководствуются власти уже долгие годы.

«Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, о чем свидетельствуют наши официальные заявления на сегодняшний день», — заявил источник газеты.

Примечательно, что Монголия принимала Римский статут и признает юрисдикцию МУС, но все равно идет этому наперекор. В России наоборот: никаких подобных статутов не принимали, Международный суд не имеет права на арест и другие действия в отношении российских политиков.

Напомним, Владимир Путин прибыл 2 сентября в Монголию, где встретится с президентом и премьер-министром. Он также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию победы над Японией на реке Халхин-Гол. В ту битву объединялись советские и монгольские бойцы, что стало исторически важным моментом для обеих стран.

Ранее сообщалось, что Украина пригрозила Монголии за визит Путина.