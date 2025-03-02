Стало известно, на каком направлении ВС РФ показали больше всего успехов в зоне СВО

Февраль 2025 года стал знаковым месяцем для ВС России в зонах проведения специальной военной операции (СВО) и контртеррористической операции (КТО), сообщил телеграм-канал LOSTARMOUR.

По итогам месячного анализа территориальных изменений зафиксировано общее увеличение зоны контроля на 316 кв. км.

Наибольшее продвижение произошло на Южнодонецком направлении, где площадь освобожденных территорий увеличилась на 201 кв. км. Ключевыми участками, где отмечены самые значительные изменения в результате боевых действий, стали Новодаровка – Скудное: (+76 кв. км), Дачное – Улаклы: (+74 кв. км), Зеленое поле – Водяное второе (+23 кв. км).

В Курской области площадь оккупированных ВСУ территорий сократилась на 57 кв. км, составив около 410 кв. км.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ освободили 5 кв. км территории у границы ДНР и Запорожской области.