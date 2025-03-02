Российские военные освободили территорию площадью около 5 кв. км вблизи границы ДНР и Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

ВС РФ начали свои действия от недавно освобожденного населенного пункта Бурлацкое, двигаясь на север в направлении села Веселое. Это продвижение стало результатом успешных операций, проведенных на этом участке фронта, отметил Рогов.

«После освобождения Бурлацкого наши войска развивают успех, освободили порядка 5 кв. км на север в направлении населенного пункта Веселое», — сказал он.

1 марта Министерство обороны России опубликовало видео, на котором штурмовики 127-й бригады группировки войск «Восток» освобождают село Бурлацкое от украинских подразделений.

Российские вооруженные силы демонстрируют значительные успехи на фронте, продолжая расширять свои позиции на различных участках боевых действий. Недавние операции показали эффективное взаимодействие и координацию подразделений. Это позволило добиться стратегических преимуществ.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ВСУ столкнулись с проблемами из-за грязи при попытке эвакуации из Суджи в Курской области.