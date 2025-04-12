Стало известно о фактическом провале переговоров Украины и США по недрам

Переговоры между Соединенными Штатами и Украиной, которые проходили в Вашингтоне, сопровождались «антагонистичной» атмосферой. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание сослалось на информацию, полученную из некоего источника из американского Министерства финансов. Тот утверждает, что переговоры с украинской делегаций носили технический характер. Они якобы были пропитаны недружественной атмосферой, которая возникла по большей части из-за появления новых пунктов в последнем варианте проекта соглашения.

«Атмосфера переговоров — очень антагонистическая», — указал он журналистам.

Этот же человек назвал «максималистским» тот вариант сделки по ресурсам, который предложила администрация Трампа. В частности, в нем прописана необходимость отдать под контроль газопровод, с помощью которого подается газ в Европу транзитом через Украину. В итоге, по мнению источника информации, перспективы каких-то прорывов в переговорах являются очень слабыми.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Утикофф предложил Трампу признать российскими четыре утраченных Украиной региона. По его мнению, жители этих земель уже проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. За счет этого удастся быстрее достичь прекращения конфликта, так считает Уиткофф.