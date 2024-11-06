Стало известно о готовности Харрис позвонить Трампу и признать поражение

Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джозеф Байден намерены позвонить победителю президентских выборов Дональду Трампу, чтобы официально признать свое поражение. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание NBC.

По информации NBC, вице-президент работает над текстом своей речи для публичного выступления, в которой она намерена объяснить результаты голосования и его последствия для демократов.

По итогам президентских выборов в США республиканец Трамп набрал, по разным данным, 277 и 276 голосов при необходимых 270. Таким образом, результаты выборов делают его 47-м президентом Штатов.

В президентской гонке с Трампом соревновалась именно Харрис, представляющая партию демократов. Ее в качестве кандидата представил Байден, который отказался от участия в выборах.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала победу Дональда Трампа на выборах и отметила, что это событие навряд ли усугубит политическую обстановку в мире.